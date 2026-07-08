ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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08.07.2026 23:30:06
Sizewell nuclear plant extended as part of UK’s net zero push
Suffolk facility started running in 1995 and remains Britain’s most recently built nuclear installationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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