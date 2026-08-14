Sizzle Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sizzle Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at