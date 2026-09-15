SJ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SJ hat am 14.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SJ 0,280 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat SJ 1,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at