SJ gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SJ hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SJ -0,250 INR je Aktie eingenommen.

SJ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1098,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at