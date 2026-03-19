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19.03.2026 06:31:28
SJ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SJ hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Umsatzseitig wurden 1,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SJ 1,30 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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