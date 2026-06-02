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02.06.2026 06:31:29
SJ: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SJ lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,85 Prozent auf 77,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,230 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,240 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 60,02 Prozent auf 245,01 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 153,11 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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