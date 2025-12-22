22.12.2025 06:31:29

SJ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SJ veröffentlichte am 19.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,10 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,22 JPY. Im Vorjahr hatte SJ 0,220 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

