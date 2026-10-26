SJ stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SJ hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 INR je Aktie generiert.

SJ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 604,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1502,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at