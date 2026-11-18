SJM hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 391,82 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 249,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,57 Prozent auf 50,83 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 51,12 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at