SJM äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 476,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SJM ein Ergebnis je Aktie von 335,00 KRW vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat SJM 49,71 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 49,97 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at