SJM: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SJM hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 82,88 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 616,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 49,53 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 686,49 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 1333,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,25 Prozent auf 201,91 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 201,42 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at