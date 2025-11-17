SJM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SJM hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 335,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,000 KRW erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SJM 49,97 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 50,34 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at