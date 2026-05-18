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18.05.2026 06:31:29
SJM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SJM hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 326,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 240,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 54,30 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SJM 54,52 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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