SJM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SJM hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 421,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SJM ein EPS von 309,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 53,11 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 53,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at