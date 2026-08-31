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31.08.2026 06:31:29
Sjostrand Coffee Int Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sjostrand Coffee Int Registered B hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,28 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,1 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 8,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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