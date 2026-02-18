|
18.02.2026 06:31:28
Sjostrand Coffee Int Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sjostrand Coffee Int Registered B hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,26 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 14,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,270 SEK. Im Vorjahr hatten -0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,75 Millionen SEK, während im Vorjahr 33,40 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.