Sjostrand Coffee Int Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sjostrand Coffee Int Registered B hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,270 SEK. Im Vorjahr hatten -0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 38,75 Millionen SEK, während im Vorjahr 33,40 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at