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16.11.2026 06:31:29
SJR in Scandinavia (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SJR in Scandinavia (B) lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 SEK. Im Vorjahresviertel hatte SJR in Scandinavia (B) 0,420 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 102,3 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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