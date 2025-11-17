|
17.11.2025 06:31:29
SJR in Scandinavia (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SJR in Scandinavia (B) lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 SEK gegenüber 0,570 SEK im Vorjahresquartal.
SJR in Scandinavia (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 99,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
