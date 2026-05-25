SJR in Scandinavia (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SJR in Scandinavia (B) äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 114,8 Millionen SEK – eine Minderung von 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 116,9 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at