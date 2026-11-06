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06.11.2026 06:31:28
SJS Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SJS Enterprises hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,73 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat SJS Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 2,83 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,95 Prozent gesteigert.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 17,91 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,91 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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