08.05.2026 06:31:29

SJS Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SJS Enterprises hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 15,16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,60 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,01 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 54,02 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 37,82 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,60 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 9,55 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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