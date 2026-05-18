18.05.2026 06:31:29

SJVN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SJVN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,96 Milliarden INR – ein Plus von 196,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SJVN 5,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,63 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SJVN ein Gewinn pro Aktie von 2,08 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SJVN im vergangenen Geschäftsjahr 45,28 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SJVN 30,72 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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