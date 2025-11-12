SJVN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SJVN gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,78 INR. Im letzten Jahr hatte SJVN einen Gewinn von 1,12 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 10,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

