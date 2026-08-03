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03.08.2026 06:31:29
SJVN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SJVN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,66 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,580 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat SJVN mit einem Umsatz von insgesamt 13,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 51,98 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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