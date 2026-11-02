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02.11.2026 06:31:29
SJVN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SJVN hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 117,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,44 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10,32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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