SJW hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SJW hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,99 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SJW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 250,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 240,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at