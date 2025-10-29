SJW legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SJW hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 240,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SJW einen Umsatz von 225,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at