SJW: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SJW hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent auf 210,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 198,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at