SK Biopharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SK Biopharmaceuticals hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1569,29 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2428,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 194,36 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 163,02 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3233,86 KRW beziffert, während im Vorjahr 3074,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 706,74 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 547,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2263,43 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 707,15 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at