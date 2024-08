SK Biopharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK Biopharmaceuticals präsentierte in der am 08.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Das EPS wurde auf 359,28 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Biopharmaceuticals -298,060 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 73,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 77,01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 107,24 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 116,35 Milliarden KRW gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at