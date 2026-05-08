SK Biopharmaceuticals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SK Biopharmaceuticals hat am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1342,84 KRW. Im Vorjahresviertel waren 298,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 57,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227,89 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 144,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 481,02 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 214,48 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at