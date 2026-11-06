SK Biopharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SK Biopharmaceuticals hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 693,89 KRW gegenüber 947,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 258,42 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 34,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 191,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at