SK Biopharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SK Biopharmaceuticals hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1086,21 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 420,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 247,37 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 176,28 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at