SK Bioscience gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SK Bioscience hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 723,43 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -80,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 184,19 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Verlust je Aktie im Quartal hatten bei 688,960 KRW gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 186,00 Milliarden KRW ausgegangen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 716,580 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SK Bioscience ein Ergebnis je Aktie von -698,000 KRW vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SK Bioscience in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 143,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 651,37 Milliarden KRW im Vergleich zu 267,55 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 529,402 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 639,88 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at