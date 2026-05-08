SK Bioscience präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK Bioscience hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 424,90 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -95,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,61 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,56 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at