SK Bioscience stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SK Bioscience hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 312,36 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -290,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SK Bioscience im vergangenen Quartal 150,77 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 144,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK Bioscience 61,65 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at