SK Bioscience verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SK Bioscience hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 228,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -210,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,80 Prozent zurück. Hier wurden 155,71 Milliarden KRW gegenüber 161,86 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at