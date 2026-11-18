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18.11.2026 06:31:28
SK C&C vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SK C&C hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 102098,00 KRW gegenüber 17262,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41 318,61 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK C&C einen Umsatz von 31 041,37 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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