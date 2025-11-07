SK Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SK Chemicals hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2215,58 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von -441,000 KRW in den Büchern gestanden.

SK Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 609,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 426,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

