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11.05.2026 06:31:29
SK Chemicals gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SK Chemicals hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -624,75 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Chemicals ein EPS von 1041,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 655,89 Milliarden KRW – ein Plus von 22,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK Chemicals 536,62 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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