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18.05.2026 06:31:29
SK Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SK Chemicals hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 9206,00 KRW, nach 2403,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 289,25 Milliarden KRW – ein Plus von 36,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK Chemicals 2 406,12 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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