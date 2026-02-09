09.02.2026 06:31:29

SK Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SK Chemicals lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SK Chemicals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2554,70 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 977,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SK Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 621,76 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 515,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1406,05 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 1200,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 365,16 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 736,78 Milliarden KRW umgesetzt.

