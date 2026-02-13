SK Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SK Chemicals hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3015,20 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SK Chemicals -767,000 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 657,00 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 2 572,05 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6890,43 KRW, nach 1281,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SK Chemicals 10 162,19 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9 039,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at