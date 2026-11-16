SK Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SK Chemicals hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 11505,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SK Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 680,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,30 Prozent auf 3 441,47 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 601,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at