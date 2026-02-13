SK Chemicals legte Quartalsergebnis vor

SK Chemicals hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3015,20 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -351,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 657,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SK Chemicals einen Umsatz von 2 572,05 Milliarden KRW eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6890,43 KRW beziffert, während im Vorjahr 1722,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10 162,19 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9 039,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at