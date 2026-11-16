SK Chemicals legte Quartalsergebnis vor

SK Chemicals veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11492,00 KRW, nach 714,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat SK Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 3 441,47 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 601,28 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 32,30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at