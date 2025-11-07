|
07.11.2025 06:31:29
SK Chemicals präsentierte Quartalsergebnisse
SK Chemicals hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 2215,58 KRW. Im letzten Jahr hatte SK Chemicals einen Gewinn von -178,000 KRW je Aktie eingefahren.
SK Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 609,92 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 426,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
