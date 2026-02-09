SK Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK Chemicals hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2554,70 KRW gegenüber 365,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 621,76 Milliarden KRW – ein Plus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SK Chemicals 515,57 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1406,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 376,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2 365,16 Milliarden KRW – ein Plus von 36,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SK Chemicals 1 736,78 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at