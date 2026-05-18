SK Chemicals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SK Chemicals äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9218,00 KRW, nach 2421,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 289,25 Milliarden KRW im Vergleich zu 2 406,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at