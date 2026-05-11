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11.05.2026 06:31:29
SK Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SK Chemicals veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 624,75 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1053,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SK Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 655,89 Milliarden KRW im Vergleich zu 536,62 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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